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ATP Challenger San Diego 2, USA, Men Doubles ATP Challenger San Diego 2, USA, Men Doubles
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ATP Challenger San Diego 2, USA, Men Singles ATP Challenger San Diego 2, USA, Men Singles
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CSGO
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BIH PL-RS
21:00 - 23.09
Majevica
vs
Laktasi
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

BIH PL-RS
21:00 - 23.09
Romanija Pale
vs
Potkozarje
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Cúp Séc
21:00 - 23.09
SK Kladno
vs
FC Baník Ostrava
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0 - 3
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2 - 0
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0 - 1
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0 - 3
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2 - 0
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0 - 1
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WAFF Arabian Gulf Cup
21:30 - 23.09
Iraq
vs
Oman
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0 - 1
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1 - 0
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1 - 1
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0 - 1
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1 - 0
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1 - 1
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FILIP

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UAE President Cup
21:40 - 23.09
Al-Jazira Al-Hamra
vs
Forte Virtus
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2 - 3
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3 - 2
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3 - 2
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2 - 3
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3 - 2
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3 - 2
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UAE President Cup
21:40 - 23.09
Al Arabi(UAE)
vs
Emirates Club
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1 - 0
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0 - 0
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0 - 1
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1 - 0
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0 - 0
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0 - 1
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UAE President Cup
21:40 - 23.09
Gulf United FC
vs
Ahli Al-Fujirah
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4 - 3
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1 - 2
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2 - 2
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4 - 3
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1 - 2
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2 - 2
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UAE President Cup
21:40 - 23.09
Al Bataeh
vs
FC Palm City
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

UEFA EL W
22:00 - 23.09
Nữ Slovan Liberec
vs
Nữ Rosenborg BK
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2 - 0
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3 - 2
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2 - 1
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2 - 0
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3 - 2
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2 - 1
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RAVEN

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-

UEFA EL W
22:30 - 23.09
Nữ HJK Helsinki
vs
Nữ SK Brann
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0 - 1
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1 - 0
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0 - 1
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1 - 0
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MAX

-

-

-

-

-

-

UEFA EL W
23:00 - 23.09
Nữ Sparta Praha
vs
Nữ Farul Constanta
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
FELIX

-

-

-

-

-

-

UEFA EL W
23:00 - 23.09
Nữ Breidablik
vs
Nữ Czarni Sosnowiec
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
BEE

-

-

-

-

-

-

UEFA EL W
23:00 - 23.09
Nữ Hafnarfjordur
vs
Nữ Eintracht Frankfurt
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
RIO

-

-

-

-

-

-

UEFA EL W
23:00 - 23.09
Nữ Brondby IF
vs
Nữ Sporting CP
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
TONI

-

-

-

-

-

-

USL Championship
23:00 - 23.09
Birmingham Legion
vs
Brooklyn FC
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1 - 0
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1 - 0
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0 - 1
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1 - 0
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1 - 0
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0 - 1
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-

-

-

-

North Macedonia First Football League
23:00 - 23.09
Bregalnica Stip
vs
FK Skopje
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0 - 1
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2 - 0
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1 - 1
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0 - 1
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2 - 0
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1 - 1
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-

-

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-

-

-

FIFA U20 Womens World Cup
23:30 - 23.09
Nữ Triều Tiên U20
vs
Nữ Colombia U20
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1 - 2
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1 - 2
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ZANE

-

-

-

-

-

-

UEFA Women Champions League
23:45 - 23.09
Nữ Servette
vs
Nữ Lyon
Flag
5 - 0
Flag
Flag
5 - 0
Flag
FABIO

-

-

-

-

-

-

UEFA Women Champions League
23:45 - 23.09
Nữ O. Heverlee Leuven
vs
Nữ AS Roma
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2 - 0
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1 - 0
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0 - 0
Flag
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2 - 0
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1 - 0
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0 - 0
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ROY

-

-

-

-

-

-

UEFA EL W
23:45 - 23.09
Nữ St. Polten
vs
Nữ Malmo
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
POLO

-

-

-

-

-

-

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FIBA Europe Cup
22:00 - 23.09
Neftchi IK
vs
KK Parnu
TOMMY

-

-

-

-

-

-

EuroLeague Women
23:00 - 23.09
Nữ Zabiny Brno
vs
Nữ Crvena Zvezda
ALAN

-

-

-

-

-

-

EuroLeague Women
23:00 - 23.09
Nữ Kibirkstis
vs
INEA AZS Poznan Women

-

-

-

-

-

-

EuroLeague Women
00:00 - 24.09
Nữ FCB
vs
Nữ KP Brno

-

-

-

-

-

-

FIBA Europe Cup
01:00 - 24.09
Samobor
vs
HBK Prievidza
KOBE

-

-

-

-

-

-

FIBA Europe Cup
01:15 - 24.09
KB Peja
vs
Dinamo Bucuresti

-

-

-

-

-

-

Women National Basketball Association
07:00 - 24.09
Nữ NY Liberty
vs
Nữ Atlanta Dream
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Chile Liga Nacional Basketball
07:30 - 24.09
Universidad Concepcion
vs
CD Puerto Varas

-

-

-

-

-

-

Asian Games - Women's Basketball
08:00 - 24.09
Nữ Hàn Quốc
vs
Nữ Indonesia

-

-

-

-

-

-

Women National Basketball Association
09:00 - 24.09
Nữ Seattle Storm
vs
Nữ Dallas Wings
ALAN

-

-

-

-

-

-

Asian Games - Women's Basketball
11:00 - 24.09
Nữ Mông Cổ
vs
Nữ Trung Quốc

-

-

-

-

-

-

FIBA Intercontinental Cup
14:30 - 24.09
Rytas Vilnius
vs
Shanghai Sharks
ALAN

-

-

-

-

-

-

National Basketball League
16:30 - 24.09
SEM Phoenix
vs
Melbourne United
TOMMY

-

-

-

-

-

-

B.League Premier
17:05 - 24.09
Gunma Crane Thunders
vs
Altiri Chiba

-

-

-

-

-

-

FIBA Intercontinental Cup
18:30 - 24.09
Boca Juniors
vs
NBA-G League United

-

-

-

-

-

-

National Basketball League
18:30 - 24.09
Perth Wildcats
vs
Adelaide 36ers
KOBE

-

-

-

-

-

-

Vietnam VBA
19:30 - 24.09
Sài Gòn Heat
vs
Hà Nội Buffalo
TOMMY

-

-

-

-

-

-

EuroLeague
23:00 - 24.09
BC Dubai
vs
Real Madrid
ALAN

-

-

-

-

-

-

EuroLeague
23:00 - 24.09
Hapoel Tel Aviv
vs
Bayern Munchen
KOBE

-

-

-

-

-

-

Basketball Bundesliga
23:30 - 24.09
Alba Berlin
vs
Skyliners Frankfurt

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
ATP Challenger Genoa 2, Italy Men Singles
21:00 - 23.09
Dali Blanch
vs
Matthew William Donald
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Dali Blanch
-
-
-
-
-
Matthew William Donald
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA 125K Porto, Portugal Women Singles
21:25 - 23.09
Maria Timofeeva
vs
Kajsa Rinaldo Persson
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Maria Timofeeva
-
-
-
-
-
Kajsa Rinaldo Persson
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Buenos Aires II, ARG Men Singles
22:00 - 23.09
Murkel Alejandro Dellien Velasco
vs
Juan Pablo Varillas
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Murkel Alejandro Dellien Velasco
-
-
-
-
-
Juan Pablo Varillas
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA 125K Tolentino, Italy Women Singles
23:00 - 23.09
Guiomar Maristany Zuleta de Reales
vs
Marta Lombardini
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Guiomar Maristany Zuleta de Reales
-
-
-
-
-
Marta Lombardini
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Buenos Aires II, ARG Men Singles
23:10 - 23.09
Facundo Mena
vs
Justo Guido Ivan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Facundo Mena
-
-
-
-
-
Justo Guido Ivan
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Buenos Aires II, ARG Men Singles
00:20 - 24.09
Nicolás Kicker
vs
Hugo Dellien
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nicolás Kicker
-
-
-
-
-
Hugo Dellien
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA 125K Tolentino, Italy Women Singles
01:00 - 24.09
Noemi Basiletti
vs
Mia Ristic
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Noemi Basiletti
-
-
-
-
-
Mia Ristic
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger San Diego 2, USA, Men Singles
02:10 - 24.09
Trevor Svajda
vs
Federico Agustin Gomez
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Trevor Svajda
-
-
-
-
-
Federico Agustin Gomez
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger San Diego 2, USA, Men Doubles
03:20 - 24.09
Liam Draxl
Colton Smith
vs
James Mackinlay
Oliver Okonkwo
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Liam Draxl/Colton Smith
-
-
-
-
-
James Mackinlay/Oliver Okonkwo
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger San Diego 2, USA, Men Doubles
03:20 - 24.09
Shunsuke Mitsui
Li Tu
vs
William Kleege
Aleksi Lofman
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Shunsuke Mitsui/Li Tu
-
-
-
-
-
William Kleege/Aleksi Lofman
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Buenos Aires II, ARG Men Singles
04:30 - 24.09
Francisco Comesana
vs
Joaquin Aguilar Cardozo
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Francisco Comesana
-
-
-
-
-
Joaquin Aguilar Cardozo
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger San Diego 2, USA, Men Singles
04:30 - 24.09
Keegan Smith
vs
Dylan Dietrich
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Keegan Smith
-
-
-
-
-
Dylan Dietrich
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

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European Championships
21:00 - 23.09
Bỉ
vs
Slovenia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Bỉ
-
-
-
-
-
Slovenia
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

African Championship
21:00 - 23.09
Ghana
vs
Ai Cập
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ghana
-
-
-
-
-
Ai Cập
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Russia Cup
22:30 - 23.09
CSKA Moscow
vs
Stroitel Minsk
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
CSKA Moscow
-
-
-
-
-
Stroitel Minsk
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

African Championship
00:00 - 24.09
Tunisia
vs
Morocco
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tunisia
-
-
-
-
-
Morocco
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

European Championships
02:05 - 24.09
Italy
vs
Phần Lan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Italy
-
-
-
-
-
Phần Lan
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

African Championship
03:00 - 24.09
Cameroon
vs
Algeria
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Cameroon
-
-
-
-
-
Algeria
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Pan-American Cup U23
04:00 - 24.09
Dominican Republic U23
vs
Nicaragua U23
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Dominican Republic U23
-
-
-
-
-
Nicaragua U23
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Pan-American Cup Final Six Women
05:00 - 24.09
Nữ CH Dominican
vs
Nữ USA
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ CH Dominican
-
-
-
-
-
Nữ USA
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Pan-American Cup U23
06:00 - 24.09
Mexico U23
vs
Costa Rica U23
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mexico U23
-
-
-
-
-
Costa Rica U23
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Pan-American Cup Final Six Women
07:00 - 24.09
Nữ Canada
vs
Nữ Puerto Rico
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Canada
-
-
-
-
-
Nữ Puerto Rico
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Pan-American Cup U23
08:00 - 24.09
El Salvador U23
vs
Guatemala U23
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
El Salvador U23
-
-
-
-
-
Guatemala U23
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Pan-American Cup Final Six Women
09:00 - 24.09
Nữ Mexico
vs
Nữ Cuba
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Mexico
-
-
-
-
-
Nữ Cuba
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Pan-American Cup U23
09:00 - 24.09
El Salvador U23
vs
USA U23
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
El Salvador U23
-
-
-
-
-
USA U23
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
lol
LES Promotion 2027
22:00 - 23.09
Kawaii Kiwis
vs
Veni Vidi Vici
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

EMEA Masters Summer 2026
00:00 - 24.09
Skillcamp Esport
vs
Pyramid IV Esports
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

EMEA Masters Summer 2026
00:00 - 24.09
SU Esports
vs
Verdant
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

dota2
BetBoom Streamers Battle Season 15
19:18 - 23.09
Cake Team
vs
Team Daxao
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

PGL Wallachia Season 9
20:20 - 23.09
LGD Gaming
vs
Mousesports
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

BetBoom Streamers Battle Season 15
22:40 - 23.09
Team Avice
vs
Team Gpk
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

BetBoom Streamers Battle Season 15
01:00 - 24.09
Ybicanoobov
vs
Team Rostislav999
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

European Pro League Season 40
01:00 - 24.09
Kalmychata
vs
Team lynx
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

csgo
CCT 2026 South America Series 6
23:00 - 23.09
METANOIA Wolves
vs
Procyon
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

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FERJEE In House Season 2
23:30 - 23.09
Galorys
vs
Yawara
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

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CCT 2026 Europe Series 10 Closed Qualifier
00:00 - 24.09
Bushido Wildcats
vs
megoshort
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

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ESL Challenger League Season 52 South America Cup 2
04:00 - 24.09
ODDIK
vs
Procyon
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

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ESL Challenger League Season 52 South America Cup 2
04:00 - 24.09
Bounty Hunters
vs
Turma do Pagode
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

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ESL Challenger League Season 52 South America Cup 2
04:00 - 24.09
METANOIA Wolves
vs
Keyd Stars
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

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Video highlight

LỜI GIỚI THIỆU

Hiện tại ở Việt Nam, không còn quá nhiều người xem bóng đá TV nữa bởi mọi người có thể chọn một cách tốt hơn, đó là xem tructiepbongda trên mạng. Khi cách này vừa nhanh, đơn giản lại có thể xem ở bất kỳ nơi nào mà mình thích. Chính vì thế có rất nhiều trang web xem bong da truc tiep. Nổi bật trong số đó, Xoilac TV được ra đời và được đón nhận của cộng đồng fan hâm mộ yêu thích bóng đá.

Xoilac tv trực tiếp bóng đá
Xoilac TV trực tiếp bóng đá

Xoilac TV là gì?

Xoilac TV chính là website bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, đây là nơi mà bạn có thể xem truc tiep bong da với chất lượng cao và bình luận tiếng Việt miễn phí cùng cộng đồng fan hâm mộ đông đảo yêu thích Xoilac TV. Thêm vào đó, còn có thể tham khảo rất nhiều các thông tin về bóng đá cực kỳ bổ ích mỗi ngày.

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Xoilac TV Trực Tiếp Bóng Đá

Trong tất cả các website phát sóng bóng đá trực tiếp hiện nay tại Việt Nam. Website được nhiều người đánh giá và lựa chọn nhất phải kể đến Xoilacz.TV bởi chúng tôi đã có tên tuổi trên thị trường phát sóng trực tiếp bóng đá từ rất lâu cho đến nay.

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Xoilac TV – Kênh trực tiếp bóng đá tốc độ cao được yêu thích nhất

Nhắc đến Xôi Lạc Live thì gần như những ai thường xuyên theo dõi bóng đá trên mạng đến biết đến. Bởi chúng tôi phát sóng tất cả các giải đấu lớn nhất thế giới cũng như trong nước và trong khu vực khá đầy đủ. Để giúp mọi người có thể tìm và xem trực tiếp trận đấu mình thích dễ dàng và hoàn toàn miễn phí.

Thêm vào đó, Xoilac TV còn đầu tư rất nhiều tiền để sở hữu được công nghệ truc tiep bong da hiện đại nhất. Điều này làm cho toàn bộ các trận đấu được chúng tôi phát sóng đều có chất lượng cực kỳ cao, từ hình ảnh cho đến âm thanh và kích thước màn hình.

Đường truyền mà Xoi Lac TV sử dụng cũng cực kỳ hiện đại, để giúp cho tốc độ trận đấu diễn ra ổn đinh và mượt mà nhất, ngoài tên thường gọi người dùng còn biết đến chúng tôi với các tên khác như Xoivo TV. Khi xem trận đấu bóng đá mình thích tại đây, bạn gần như không bao giờ thấy các tình trạng như giật, bị diss hay lag xuất hiện.

Tại XoiLac Z còn có một đội ngũ BLV cực kỳ chuyên nghiệp và đông đảo. Mà chúng tôi phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc mới chiệu mộ được. Đương nhiên các BLV này sẽ tham gia bình luận toàn bộ các giải bóng đá lớn do chúng tôi phát sóng. Giúp những phút giây xem tructiepbongda của bạn trở nên lôi cuốn và sinh động hơn.

Đương nhiên khi xem bóng đá trực tiếp tại đây, bạn cũng ít khi nào bắt gặp quảng cáo xuất hiện. Bởi chúng tôi luôn muốn trải nghiệm của người xem là tuyệt vời nhất. Cũng như không muốn làm phiền người xem từ đầu cho đến cuối trận đấu.

Với việc có rất nhiều ưu điểm như kể trên, Xoilac TV chính là website phát sóng tructiepbongda mà bạn nên lựa chọn. Khi muốn tìm và xem bất kỳ trận đấu nào mà mình muốn, với chất lượng và trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Mục tiêu phát triển của Xoilac TV

Với việc đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức, thì chắc chắn mục tiêu phát triên của Xôi Lạc TV sẽ là trở thành website truc tiep bong da hàng đầu Việt Nam. Để phát sóng các trận đấu bóng đá hấp dẫn đến cho mọi người với chất lượng cao nhất.

Sau nhiều năm xây dựng cũng như phát triển, hiện tại chúng tôi cũng đã hoàn thành được một phần lớn mục tiêu của mình. Khi thu hút hàng chục nghìn lượt truy cập vào đây mỗi ngày của mọi người. Để xem trực tiếp các trận đấu bóng đá mà mình thích.

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Xoilac TV nơi xem truc tiep bong da được yêu thích nhất hiện nay

Theo như công bố, hiện tại thì XoiLac TV chính là trang web xem bong da truc tiep được yêu thích nhất. Bởi chúng tôi không chỉ phát sóng bóng đá trực tiếp đầy đủ với chất lượng cao cho bạn thưởng thức. Mà Xoi Lac TV còn cung cấp cho bạn rất nhiều các chức năng bổ ích khác. Cụ thể như là:

  • Tin Tức: Tại Xoiacz có một đội ngũ BLV khá đông đảo, mà mỗi ngày đều cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất ở toàn bộ các giải đấu, từ thế giới cho đến trong nước. Cho bạn có thể nắm được tình hình bóng đá như thế nào trong tay mình dễ dàng. Tin tức mà chúng tôi cập nhật lên trang web cũng khá đa dạng, từ tin về giải đấu, trước trận đấu, cầu thủ, huấn luyện viên, chuyển nhượng,….
  • Kết Quả: Những trận đấu bóng đá diễn ra trong 24 giờ qua cũng được Xoilac TV cập nhật kết quả đầy đủ. Giúp bạn biết kết quả các trận đấu hấp dẫn diễn ra vào hôm qua như thế nào. Khi xem kết quả bóng đá trực tuyến tại đây, bạn cũng biết được nhiều thông tin như tỷ số, cầu thủ ghi bàn, số thẻ phạt, số lần phạt góc, ném biên, thời lượng kiểm soát bóng,…
  • Highlight: Nếu như bạn không thể xem tructiepbongda trận đấu mà mình thích. Bạn có thể vào Xôi Lạc TV để xem lại video highlight với chất lượng cao. Khi mà chúng tôi đang cập nhật highlight cho toàn bộ những trận đấu hấp dẫn vừa mới diễn ra với chất lượng cao và nội dung đầy đủ.
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Địa chỉ xem bóng đá trực tuyến tốc độ cao full HD tại Xôi Lạc TV
  • Lịch Thi Đấu: Khi vào Xoilac TV, bạn cũng sẽ biết được lịch thi đấu của tất cả các giải bóng đá hiện nay. Chính vì thế, mỗi ngày bạn luôn nắm được lịch các trận đấu sắp diễn ra, với thông tin đầy đủ như thời gian trận đấu tổ chức, đội hình ra sân, sân tổ chức trận đấu,…
  • Bảng Xếp Hạng: Chúng tôi cũng cập nhật BXH cho toàn bộ các giải bóng đá hàng đầu ở trong nước cũng như thế giới. Để bạn biết được thứ hạng trên một BXH bất kỳ hay là thành tích của đội bóng mà mình yêu thích như thế nào chuẩn nhất
  • Tỷ Lệ Kèo: Trang web Xôi Lạc TV hiện tại cũng là một địa điểm soi kèo nhà cái của rất nhiều cao thủ. Khi mà chúng tôi cập nhật kèo bóng đá cho tất cả các giải đấu. Thời gian thì luôn luôn sớm nhất. Thêm vào đó, thông tin trong bảng kèo cũng cực kỳ đầy đủ, khi bạn bạn có thể biết toàn bộ các thể loại kèo hiện nay. Cũng như tỷ lệ kèo và tỷ lệ ăn tiền được chúng tôi cập nhật tự động nên cực kỳ chuẩn xác
  • Tips: Chúng tôi còn chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm soi kèo nhà cái chuẩn xác nhất từ chuyên gia. Mà bạn có thể tham khảo để tăng tỷ lệ thắng khi cá cược bất kỳ trận đấu nào
  • Livescore: Đây là ứng dụng 7m mà khi bạn không thể xem tructiepbongda, bạn có thể sử dụng để xem tỷ số trực tiếp khi trận đấu đang diễn ra. Giúp bạn biết được kết quả của trận đấu như thế nào nhanh nhất.

Những ưu điểm của Xôi Lạc TV

Theo như khảo sát, gần như toàn bộ những người đã từng xem bong da truc tiep tại Xoilac TV đều cực kỳ hài lòng với chúng tôi. Bởi Xôi Lạc TV có những ưu điểm vượt trội sau:

Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng

Khi vào Xôi Lạc TV, điều đầu tiên mà bạn thấy đó là giao diện được thiết kế cực kỳ thông minh. Bởi ngay từ đầu khi thiết kế, chúng tôi đã khảo sát rất nhiều người dùng. Để thiết kế một trang web mà tất cả mọi người đều có thể sử dụng một cách dễ dàng.

Thêm vào đó, màu sắc mà chúng tôi lựa chọn cực kỳ hài hòa và đẹp mắt. Để làm nổi bậc những chức năng quan trọng của Xoilacz TV lên. Giúp bạn tìm được những thông tin mà mình cần nhanh nhất. Cũng như không bao giờ cảm thấy đau mắt khi nhìn quá lâu.

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Ưu điểm của kênh Xôi Lạc TV

Riêng chuyên mục xem Trực Tiếp Bóng Đá, chúng tôi còn chia ra nhiều mục nhỏ như trận đấu diễn ra vào ngày hôm nay, ngày mai, trận hot,… Để bạn tìm được trận đấu bóng đá mà mình muốn xem trực tiếp nhanh hơn.

Không như các trang web xem bong da truc tiep khác, Xoilac TV chèn banner quảng cáo tại trang chủ khá là hài hòa. Khi không có chèn thật nhiều banner để thu tiền quảng cáo. Mà chúng tôi chỉ hợp tác với những nhà cái uy tín. Cũng như đặt banner ở những vị trí phù hợp, không gây cả trở quá nhiều sử dụng của mọi người.

Giao diện của chúng tôi còn tương thích với nhiều hệ điều hành và thiết bị khác nhau. Cho nên bạn có thể truy cập vào đây bằng cả máy tính, điện thoại lẫn laptop,.. Để xem tructiepbongda hay các thông tin khác một cách dễ dàng.

Phát sóng đa dạng giải đấu

Khi xem truc tiep bong da tại Xôi Lạc TV, bạn gần như có thể xem bất kỳ trận đấu nào mà mình thích khá dễ dàng. Bởi chúng tôi đã mua được bản quyền toàn bộ các giải đấu hấp dẫn nhất hiện nay. Trong đó được nhiều người theo dõi nhất phải kể đến như:

  • Giải vô địch Ngoại hạng Anh – Premier League
  • Cúp C1 – UEFA Champions League
  • Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha – La Liga
  • Giải đấu bóng đá Ý – Serie A
  • Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức – Bundesliga
  • Giải đấu quốc gia Việt Nam – V-League
  • Giai vô địch bóng đá thế giới – World Cup
  • Giải vô địch bóng đá Châu Âu – Euro
  • Giải vô địch Nam Mỹ – Copa America
  • Ngoài ra còn rất nhiều các giải bóng đá khác.

Đương nhiên với việc phát sóng các giải bóng đá như trên đây, bạn có thể xem trực tiếp những trận đấu hấp dẫn nhất mỗi ngày.

Thêm nữa, vào đầu giờ mỗi ngày chúng tôi cũng cập nhật lịch phát sóng đầy đủ. Để bạn nắm được thời gian diễn ra các trận đấu trong ngày, đội hình ra sân, sân tổ chức,…

Xem truc tiep bong da với chất lượng cao

Đương nhiên rồi, đối với một trang web phát sóng bóng đá trực tiếp hàng đầu như Xôi Lạc TV. Thì luôn luôn cung cấp cho người xem những trận đấu với chất lượng cao nhất. Cụ thể như sau:

  • Chúng tôi luôn cập nhật đường link xem bong da truc tiep từ khá sớm và mỗi trận đấu đều có trên 3 đường link cho bạn lựa chọn. XoilacTV cũng cam kết rằng đường link không bao giờ dính mã độc hay virus
  • Khi xem bất kỳ trận đấu nào được chúng tôi trực tiếp, bạn cũng cảm nhận được hình ảnh trong trận đấu có độ phân giải lên đến Full HD, nên khá sắc nét. Thêm nữa, âm thanh mà bạn nghe được cũng cực kỳ sống động và kích thước màn hình cũng đúng chuẩn
  • Ngoài ra, chúng tôi còn cho phép người xem có thể tùy chỉnh lại âm lượng, kích thước màn hình hay độ phân sao cho phù hợp với mình nhất.

Xem truc tiep bong da với tốc độ cao

Hiện tại Xoi Lac TV đang sử dụng đường truyền với công nghệ cực kỳ hiện đại. Cho nên tất cả các trận đấu được chúng tôi phát sóng luôn có tốc độ ổn định và mượt mà. Giúp bạn theo dõi trọng vẹn trận đấu mình thích không khác gì xem trên TV.

Đương nhiên khi tốc độ ổn định và mượt mà thì các hiện tượng như giật, đứng hình hay bị diss ra khi xem gần như rất ít khi xuất hiện. Nếu có, thì bạn cũng chỉa cần dừng trận đấu mình đang xem lại vài giây rồi tiếp tục là được.

Bình luận hấp dẫn

Nhắc đến trang web Xoilac TV thì phải nhắc đến bộ phận bình luận của chúng tôi. Khi mà Xoi Lac TV đang sở hữu một đội ngũ BLV khá là đông đảo và chuyên nghiệp. Mà chúng tôi phải tốn rất nhiều tiền bạc và công sức mới có thể chiêu m ộ được.

Với việc có một đội ngũ BLV như thế thì tất cả các trận đấu bóng đá hấp dẫn được chúng tôi phát sóng luôn được bình luận bằng tiếng Việt. Cách bình luận của các BLV này cũng khá là cuốn hút và hấp dẫn, tạo cho trận đấu một không khí sống động hơn rất nhiều.

Ngoài ra, những BLV của chúng tôi cũng khá dễ gần và vui vẻ, cho nên thường xuyên tương tác với người xem trong quá trình trận đấu diễn ra. Để giúp tạo một cảm giác xem tructiepbongda Xoilac Z thú vị và sôi động hơn khá nhiều, so với việc xem trên TV.

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  • Chúng tôi phát sóng trực tiếp bóng đá hoàn toàn miễn phí, nên bạn không cần phải trả bất kỳ chi phí nào khi truy cập vào Xoilacz.TV
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  • Link xem trực tiếp bóng đá cũng được Xôi Lạc TV cung cấp khá là sớm và đa dạng. Để bạn lựa chọn được link xem trận đấu mình thích nhanh nhất
xem-tructiepbongda-hom-nay
Xem tructiepbongda hôm nay
  • Chất lượng trong trận đấu được phát sóng tại Xoilac Z cũng cực kỳ cao, từ hình ảnh có độ phân giải cao, âm thanh chân thực đi kèm với màn hình kích thước chuẩn
  • Tốc độ mà trận đấu diễn ra cũng khà là ổn định và mượt mà. Cho nên bạn rất ít khi nào thấy xuất hiện giật hay lag
  • Chúng tôi còn có các BLV tên tuổi tại Việt Nam hiện nay, để tham gia bình luận các trận đấu mỗi ngày. Càng làm cho trải nghiệm xem tructiepbongda của bạn trở nên sinh động hơn rất nhiều lần
  • Tại đây, khi xem trận đấu từ đầu cho đến cuối thì bạn cũng gần như không bao giờ thấy xuất hiện giật, lag hay đứng hình. Bởi chúng tôi không muốn người xem bị làm phiền
  • Ngoài ra, XoilacTV còn cung cấp đầy đủ các thông tin trước trận đấu như đội hình xuất phát, phong độ hiện tại, sân tổ chức trận đấu, lịch sử đối đầu,.. cho đến bảng kèo của trận đấu. Cho bạn tham khảo trước khi trận đấu diễn ra.

Để xem truc tiep bong da với chất lượng cao và trải nghiệm tuyệt vời thì bạn hãy truy cập vào trang web Xôi Lạc TV. Chúng tôi khẳng định rằng khi vào đây, bạn sẽ có những giây phút xem trận đấu mình thích một cách tốt nhất.

Điểm danh 1 số kênh xem trực tiếp bóng đá khác

Ngoài việc biết đến kênh trực tiếp bóng đá Xoilac TV là nguồn phát sóng tốt nhất, chúng tôi xin giới thiệu một số website có chất lượng đứng dưới Xôi Lạc TV có thể xem tạm thời như các kênh dưới đây:

  • #1: Xoilacz , Xoilac 1, 2, Xoilac 7, Xoilac 79, Xoilac96, Xoilac97, Xoilac365
  • Đài K+ TV ( K+1 | K+ Phong Cách)
  • 90Phut TV (91Phutz.TV | 90phut.net | 90Phut TV | 90m TV | 90P TV | 91Phut | 91Phut Link )
  • Cakhia TV (Cakhia5.net | Cà Khịa TV Cakhia TV | Ca Khia TV | | Ca Khia Link | Cakhia Live)
  • Mitom TV (Mitom1 | Mitom2 | Mi Tom TV | Mì Tôm TV)
  • Ra Khơi TV ( Rakhoi.TV | Rakhoi.link | Ra Khoi TV)
  • Đài VTV (VTV6 | VTV3 HD | VTV9)
  • Banthang TV ( Banthang TV | Banthang.live)
  • Vao Roi TV (Vaoroi.TV | VaoroiTV | Vào Rồi TV | Vaoroi TV)
  • Đài VTC (VTC1 | VTC11 | VTC7)
  • Thuckhuya TV ( Thức Khuya TV | Thuckhuya.TV | Thuc Khuya Link | Thuc Khuya TV)
  • Ngoac TV ( Ngoac.TV | Ngoác TV | Ngoạc TV | NgoacTV)
  • Thevang TV ( Thẻ Vàng TV | Thevang.TV | Thevang TV | The Vang TV)
  • Sương TV (SuongTV | Sướng TV | SuongTV)
  • Thevang TV (Thẻ Vàng TV | Thevang.TV | The Vang TV)
  • Thedo TV (Thẻ Đỏ TV | Thedo.tv )
  • Ban Thang TV (Banthaag TV | Bàn Thắng TV)

Kết luận

Ở thời điểm hiện tại, Xoilac TV là website xem bong da truc tiep được yêu thích nhất, bởi vậy chúng tôi vẫn đang luôn nỗ lực để cải thiện mình và phát triển hơn nữa nhằm đáp ứng kỳ vọng của van hâm mộ. Xôi Lạc TV sẽ trở thành trang web tructiepbongda số 1 Việt Nam, là nơi xem bóng đá online chất lượng, tốc độ cao nhất.

Liên hệ

Mọi ý kiến đóng góp cho sự phát triển chung của chúng tôi vui lòng liên hệ qua thông tin sau:

Website: https://xoilaczzq.cc

Email: [email protected]

Đia chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

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